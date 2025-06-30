Происшествия

Три хозяйственных постройки сгорели в Псковской области за сутки

Возгорание в трех хозяйственных постройках произошло в Псковской области 3 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание в деревне Ваево Новосокольнического района произошло в 15:17. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Спасены жилой дом и баня. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 15:54, поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки площадью 30 квадратных метров на улице Мирная в Палкино. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри постройки. Спасены жилой дом и баня. На месте работали четыре специалиста МЧС России, три специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

Вечером, в 22:23, на улице Центральная в деревне Бор Новосокольнического района произошло возгорание в хозяйственной постройке. Огонь повредил стену. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.