Происшествия

Жертвами мошенника стали пожилые горожане из Пскова, Твери и Иркутска

Уголовное дело о мошенничестве в отношении уроженца города Вологды, молодого человека 2004 года рождения, отправили в Псковский городской суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Молодой человек обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — частью 4 статьи 159 УК РФ, то есть мошенничеств, совершенных фигурантом в составе организованной группы с использованием сети «Интернет» и приложения Telegram в отношении пожилых жителей Пскова, Твери и Иркутска. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В ведомстве отметили, что при совершении указанных преступлений обвиняемый похитил денежные средства в сумме 6 093 222 рубля и пытался еще похитить на сумму 1 759 860 рублей. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия он содержался в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области.