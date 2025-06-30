Происшествия

Два уголовных дела завели в отношении декана факультета Великолукской сельхозакадемии за взятки

Два уголовных дела возбудили в отношении декана инженерного факультета Великолукской государственной сельскохозяйственной академии по факту совершения двух преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в период с 2019 по 2022 год фигурантка по делу, занимая должность заведующей кафедрой «Великолукской ГСХА», за проставление оценок по экзаменам без их фактической сдачи получила от двух студентов в качестве взятки денежные средства в значительном размере.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре города Великие Луки.