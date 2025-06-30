Происшествия

Распространителя «закладок» в Пскове осудили почти на 5 лет тюрьмы

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя Псковской области за сбыт наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов региона.

Обвиняемого признали виновным в совершении 52 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в значительном размере) и в совершении 31 преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в крупном размере).

Установлено, что с мая 2022 года по апрель 2023 года житель Псковской области вступил в организованную группу и в ходе переписки в Интернете получал информацию о местонахождении тайника на территории региона, забирал наркотическое средство, расфасовывал его и помещал «закладки» на территории города Пскова. Также он делал фотографии места расположения указанных «закладок» и, указав их географические координаты, загружал на интернет-площадку.

Однако наркотические средства были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области.

Суд с учетом данных о личности подсудимого и обстоятельств дела назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.