Происшествия

Порядка 10 часов задержаны рейсы из Москвы в Петербург из-за угроз атак беспилотников

Более 10 часов не могут вылететь пассажиры нескольких рейсов из Москвы в Санкт-Петербург. Всё из-за угрозы атаки беспилотников и ограничений работы аэропортов: сначала в Петербурге, а затем в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Baza

Согласно информации от источника, в настоящее время в аэропорту Шереметьево наблюдаются значительные задержки. Некоторые пассажиры находятся в аэропорту с раннего утра, ожидая своих рейсов. Причиной задержек стал перенос вылетов из-за потенциальной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Другой источник, Telegram-канал Mash сообщает, что из-за ограничений в Пулково 20 рейсов отправили на запасные аэродромы. К 6 утра были задержаны 47 вылетов, ещё 13 — отменили. Авиакомпании срочно корректируют расписание.

Около 10 часов утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву.

Напомним, над Новгородской областью 5 июля были сбиты восемь беспилотников.