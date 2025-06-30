Происшествия

Автомобиль Mazda сгорел с гаражом в Пскове

Возгорание гаража с автомобилем Mazda 3 2006 года выпуска внутри произошло на улице Полковая в кооперативе индивидуальных гаражей №6 в Пскове 5 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Возгорание в гараже произошло в 5:44. Гараж выгорел изнутри по всей площади. Во втором гараже закопчен потолок по всей площади. Причина, предположительно, - короткое замыкание электропроводки в первом гараже.

Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.