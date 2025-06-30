Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в псковской деревне Крипецкое-2

Возгорание строительного вагончика произошло на улице Липовая в деревне Крипецкое-2 Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону.

В 1:00 поступило сообщение о возгорании. Помещение площадью 4 квадратных метра выгорело изнутри по всей площади. При ликвидации пожара обнаружили погибшим 43-летнего мужчину. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Огнеборцы спасли строительный вагончик и эвакуировали газовый баллон (50 литров). На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.