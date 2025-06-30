Происшествия

Два пожара произошло в Великих Луках за минувшие выходные

Два пожара ликвидировали в Великих Луках за минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

5 июня в 6:08 на улице Первомайской на контейнерной площадке сгорели два пластмассовых мусоросборочных контейнера. Причина – неосторожное обращение с огнем. На месте работали три специалиста МЧС России и одна единица техники.

В тот же день в 7:35 на улице Лаврино в жилом доме площадью 78 квадратных метров огонь уничтожил кровлю по всей площади. Дом закопчен изнутри по всей площади. В коридоре повреждена стена. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Специалистами спасены жилой дом и хозяйственная постройка. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.