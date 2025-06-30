Происшествия

Бездомный украл у псковички деньги с банковского счета

Мужчину, подозреваемого в краже денег с банковских карт, задержали в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове за помощью в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что при невыясненных обстоятельствах потеряла свою сумочку, в которой были банковские карты, а затем с них неизвестным лицом было снято около 24 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову, обслуживающие микрорайон «Запсковье», провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Этот мужчина 1969 года рождения является лицом без определенного места жительства.

По версии следствия, подозреваемый нашел сумочку с банковскими картами, а затем использовал их, оплачивая покупку продуктов и спиртного в кафе и магазинах, после чего от карт избавился.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.