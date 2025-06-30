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Великолучанин осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью на новогоднем корпоративе

Великолукский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города Великие Луки, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, на новогоднем корпоративе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что 30 декабря 2024 года местный житель, находясь у входа в «Дом культуры железнодорожников» в Великих Луках, на почве личной неприязни ударил потерпевшего кулаком по голове, тот упал и ударился головой об асфальт. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Испугавшись произошедшего, подсудимый подбежал к пострадавшему и пытался оказывать первую помощь до приезда скорой.

Впоследствии 38-летний житель города Великие Луки посещал потерпевшего в больнице, принес свои извинения и перечислил денежную сумму в счет компенсации морального вреда.

С учетом признания вины, раскаяния в содеянном, приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с возложением ряда обязанностей.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей.