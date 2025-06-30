Происшествия

Пять человек, в том числе двоих детей, спасли при пожаре в Пскове

Возгорание в одной из квартир жилого дома произошло на улице Труда в Пскове 7 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Оперативно прибывшие на место пожарные спасли пять человек, из них двоих детей, пострадавших нет.

В ликвидации возгорания принимали участие четыре звена газодымозащитной службы. Для проветривания подъезда применялся переносной дымосос. Всего было задействовано 16 специалистов МЧС России и пять единиц техники.

В результате возгорания в двухкомнатной квартире на первом этаже выгорела кухня на площади пять квадратов, квартира закопчена на площади 10 квадратов. Предположительная причина пожара — аварийный режим работы металлически-резинового шланга между газовой плитой и газовой магистральной линией.