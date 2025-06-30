Происшествия

Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обманули псковичей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района поддались на уловки аферистов и лишились своих сбережений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким гражданам звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, а также финансовых организаций. И, в частности, под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» ввели собеседников в заблуждение. Кроме того, незнакомцы завладели денежными средствами отдельных пользователей, пообещав им выигрыш в лотерею и билеты в кино. Пострадали от действий злоумышленников и некоторые любители проводить время на одной из популярных игровых онлайн-платформ.

В итоге потерпевшие, среди которых были, в том числе, пенсионеры и учащиеся, лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.