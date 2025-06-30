Происшествия

Безработного задержали в Пскове за кражу ящика с пожертвованиями

Безработного жителя Невеля подозревают в хищениях чужого имущества на территории Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове в темное время суток 7 июля от дома по улице Льва Толстого был похищен велосипед. Причиненный владельцу ущерб составил 10 тысяч рублей. А из помещения в подворье Псково-Печорского монастыря на улице Некрасова в Пскове тоже была совершена кража металлического ящика с пожертвованиями прихожан и шлифовальная машинка. По предварительным данным, причиненный здесь ущерб составил 30 тысяч рублей.

Получив сообщения о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятии. Вскоре выяснилось, что оба преступления – дело рук одного человека. По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого в совершении данных противоправных деяний. Это безработный ранее судимый житель города Невеля, мужчина 1985 года рождения. Похищенное имущество полицейскими обнаружено и изъято.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.