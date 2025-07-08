Происшествия

Из магазина на улице Юбилейной в Пскове за месяц трижды украли товары

В Пскове из торгового зала магазина на улице Юбилейной в июне совершили три кражи товаров бытовой химии, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Причиненный ущерб составил в совокупности порядка 10 тысяч рублей.

Полиция установила подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался безработный пскович 1994 года рождения. По имеющимся данным, похищенное он продавал.

В отношении фигуранта возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.