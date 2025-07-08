Происшествия

Пенсионер в сине-сером пиджаке пропал в гдовской деревне Новая Зубовщина

72-летний Сергей Вдошев пропал в деревне Новая Зубовщина Гдовского района. 10 июля ушел в лес и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы. Одет был, предположительно, в синий с серым пиджак, черные штаны, зеленую с черным кепку. С собой был пакет.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.