Происшествия

Последствия шквалистого ветра в Палкиснком районе и Пыталовском округе. ФОТО

По нескольким районам Псковской области прошёлся шквалистый ветер. Об этом сообщают главы регионов.

Фотография: Ольга Потапова

В Палкинском районе, в большей степени по территории Качановской волости, прошла стихия в виде шквалистого ветра. В итоге была полностью отключена линия электропередач, у людей повреждения домов, а дороги завалены деревьями. Об этом пишет глава Палкинского района Ольга Потапова в соцсети ВКонтакте.

Фотография: Ольга Потапова

Также глава Пыталовского муниципального округа в своём Telegram-канале сообщила, что было обнаружено около 50 крупных поломанных и вывернутых с корнем деревьев на сельских территориях.

Фотография здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram-канал

Зафиксированы оборванные провода, частично повреждённые заборы и кровли, перекрытые деревьями улицы, дороги и проезды.

Имеются повреждения на гражданском кладбище в Пыталовском округе.



На данный момент работают:

все коммунальные, дорожные службы, связисты,

3 бригады электриков, 10 человек, 4 единицы техники.

На утро текущего дня остаются без электричества 147 населённых пунктов, порядка 3570 человек.





«Работы проводились всю ночь, продолжены будут до полной ликвидации последствий шторма. ЕДДС отрабатывает все поступившие заявки», - отмечает Ольга Потапова.