Последствия шквалистого ветра в Палкиснком районе и Пыталовском округе. ФОТО

По нескольким районам Псковской области прошёлся шквалистый ветер. Об этом сообщают главы регионов.
Фотография: Ольга Потапова
В Палкинском районе, в большей степени по территории Качановской волости, прошла стихия в виде шквалистого ветра. В итоге была полностью отключена линия электропередач, у людей повреждения домов, а дороги завалены деревьями. Об этом пишет глава Палкинского района Ольга Потапова в соцсети ВКонтакте.
Фотография: Ольга Потапова
Также глава Пыталовского муниципального округа в своём Telegram-канале сообщила, что было обнаружено около 50 крупных поломанных и вывернутых с корнем деревьев на сельских территориях.
Фотография здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram-канал
Зафиксированы оборванные провода, частично повреждённые заборы и кровли, перекрытые деревьями улицы, дороги и проезды.
Имеются повреждения на гражданском кладбище в Пыталовском округе.
На данный момент работают:
На утро текущего дня остаются без электричества 147 населённых пунктов, порядка 3570 человек.
«Работы проводились всю ночь, продолжены будут до полной ликвидации последствий шторма. ЕДДС отрабатывает все поступившие заявки», - отмечает Ольга Потапова.