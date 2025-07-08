Происшествия

Пенсионерка из Великих Лук 3 дня назад пошла в лес и пропала

Людмила Валентиновна Климентьева, 1960 года рождения, 9 июля отправилась в лес за черникой и заблудилась, сообщили Псковской Ленте Новостей в поисковом отряде «СЛЕД» Великие Луки.

Видео: Поисковый отряд «СЛЕД» Великие Луки

В этот же день женщина самостоятельно сообщила о произошедшем по телефону 112, однако точного местоположения указать не смогла и с того времени её телефон больше не отвечает. К сожалению, примет и описания одежды в настоящее время не имеется. Единственное, что известно - у женщины была шляпа-накомарник.

Поисковой отряд просит водителей и всех, кто окажется в районе деревень Кривандино и Гороховый бор (Великолукский район), обращать внимание на подходящую по описанию женщину.

Напомним, что пенсионерку также ищет региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».