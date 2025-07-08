Происшествия

В Пскове сотрудник полиции обвиняется в вымогательстве взятки

Начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову обвиняется в получении взятки с вымогательством. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области/ Telegram-канал

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области по материалам УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством).

По версии следствия, в период с 1 сентября 2024 года по 11 июля 2025 года сотрудник полиции, угрожая предпринимателю привлечением к уголовной ответственности, получил от последнего взятку в размере более 100 тысяч рублей. Незаконная деятельность полицейского пресечена сотрудниками УФСБ России по Псковской области.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в его служебном кабинете и жилище проведены обыски. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.