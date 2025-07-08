Происшествия

Жилой дом горел в пустошкинской деревне Каменка

Возгорание стены в жилом доме произошло в деревне Каменка Пустошкинского района 13 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 5:34 поступило сообщение о возгорании. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Жилой дом удалось спасти.

Вечером огнеборцы ликвидировали возгорание нежилого дома в деревне Горки Красногородского муниципального округа. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. На месте работали пять областных пожарных и две единицы техники, спасен садовый дом и четыре хозяйственные постройки.