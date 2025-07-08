Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного и клея псковича

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже в Пскове 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о срабатывании тревожной сигнализации поступило наряду вневедомственной охраны Росгвардии из охраняемого магазина на улице Труда 13 июля. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что неизвестный совершил открытое хищение товаров из торгового зала. Злоумышленник похитил спиртные напитки, рюкзак, перчатки, секатор и клей. Ущерб составил 4900 рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. Им оказался 35-летний житель Пскова. По факту грабежа проводится проверка.