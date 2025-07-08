Происшествия

Грозовой разряд стал причиной пожара в Стругах Красных

Возгорание неэксплуатируемого строения произошло на улице Революционная в Стругах Красных 14 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел днем. Предположительной причиной стал грозовой разряд. Возгорание ликвидировали пять областных пожарных и две единицы техники, спасены три хозяйственные постройки.

А ночью огнеборцы ликвидировали возгорание гаража в деревне Большая Листовка Псковского района. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. На месте работали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники, спасен жилой дом.