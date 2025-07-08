Происшествия

Несовершеннолетнего подозревают в раскладке «закладок» в Пскове

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Островского района. Он подозревается в совершении 9 эпизодов покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере и 33 эпизодов покушения на сбыт наркотиков в значительном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 28 мая в Пскове сотрудники областного УКОН УМВД задержали несовершеннолетнего при попытке сбыта наркотиков через тайники. Изъято 42 свертка расфасованного наркотического средства.

В настоящее время следователи при оперативном сопровождении сотрудников УКОН УМВД России по Псковской области продолжают проводить следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.