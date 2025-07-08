Происшествия

239 тысяч рублей выплатит великолукское СНТ за поврежденный упавшей ЛЭП автомобиль

Садоводческое товарищество «Виктория» обязали выплатить почти 240 тысяч рублей владельцу автомобиля, поврежденного упавшей ЛЭП, в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Суд удовлетворил иск великолучанина, чей автомобиль повредила упавшая на него бетонная опора линии электропередач на территории СНТ «Виктория». Суд установил, что ЛЭП находилась в аварийном состоянии, а само СНТ отвечало за её эксплуатацию. Доводы садоводческого товарищества о «бесхозяйности» опоры и «непреодолимой силе» из-за сильного ветра признали несостоятельными.

Суд обязал СНТ выплатить 239 тысяч рублей — в счёт ремонта машины, оплаты услуг представителя, экспертизы, пошлин и других расходов. Садоводческое товарищество «Виктория» вовремя не выплатила сумму великолучанину, за что внесла исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей. После пострадавший получил денежные средства в полном объеме.