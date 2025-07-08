Происшествия

Последствия шторма и ливня ликвидируют в Пыталовском муниципальном округе

Работы по ликвидации последствий штормового ветра и ливня ведутся в Пыталовском муниципальном округе, сообщает в своем Telegram-канале глава округа Вера Кондратьева.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой

После прошедшего в Пыталовском муниципальном округе ливня с аномальным количеством выпавших осадков подтопленными являются частные дома на нескольких улицах города. Ситуация находится под контроль глава округа, также состоялось заседание комиссии по устранению последствий, на улицах работает коммунальная и дорожная техника.

«Обращаюсь к жителям отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Прошу проверить проходимость своих трубопереездов, и съездов к домам. У части жителей съезды к домам просто засыпаны, что является нарушением. При необходимости, они будут просто перекопаны. Дождливые два месяца привели к тому, что почва очень перенасыщена влагой. Аналогичная ситуация 2017 года показала, что углубление канав и каналов может сильно ухудшить ситуацию. Уровень воды в реке Утроя уже критический, вода может пойти в город», - подчеркнула Вера Кондратьева.

Одновременно продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. На утро без света остались пять населенных пунктов и четыре улицы Пыталово.