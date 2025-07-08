Происшествия

Кровля и комната жилого дома горели в деревне Пыталовские Хутора

Возгорание комнаты и кровли в жилом доме произошло в деревне Пыталовские Хутора Пыталовского муниципального округа 16 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3:02. Предположительной причиной стало короткое замыкание в электросети. На месте работало пять областных пожарных и две единицы техники. Они спасли четыре хозяйственные постройки.

Позже огнеборцы ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом строении на улице Социалистическая в Дно. Возможной причиной стало короткое замыкание внутри строения. Привлекались четыре специалиста МЧС России и две единицы техники.

В 15:43 произошел пожар на улице Красноармейская в Пыталово. В здании магазина сгорела сажа в дымоходе. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Возгорание ликвидировали шесть специалистов противопожарной службы области и две единицы техники, спасено здание магазина.

Позднее, в 20:26, поступило сообщение о возгорании кровли бани в садовом некоммерческом товариществе «Дорожник-2» Великолукского района. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Баню удалось спасти.