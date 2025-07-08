Происшествия

Управляющая компания выплатит 300 тысяч рублей несовершеннолетней из-за крыс в псковской квартире

Управляющая компания выплатит 300 тысяч рублей из-за непринятия мер по уничтожению грызунов в многоквартирном доме по требованию прокурора города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратурой города Пскова проведена проверка по обращению местной жительницы на действия управляющей компании.

Установлено, что несовершеннолетняя девочка и ее мать, находясь по месту жительства в одном из многоквартирных домов по улице Текстильной в Пскове, обнаружили в своей квартире множество грызунов (крыс). В результате девочка испытала сильный стресс.

На фоне стресса у ребенка развилось заболевание, которое потребовало медицинского вмешательства и, более того, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

В связи с этим прокурор города в интересах несовершеннолетней направил в суд исковое заявление о взыскании с управляющей компании, не обеспечившей выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома, компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Требования прокурора судом удовлетворены. В пользу девочки с ответчика взыскана сумма морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Кроме того, за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя управляющей компании назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.