Происшествия

Пенсионеру из Псковской области предложили «задекларировать» сбережения

В отношении одного из пенсионеров, проживающего в Псковской области, аферисты применили относительно новую мошенническую схему, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Мошенники заявили пенсионеру, что необходимо должным образом задекларировать имеющиеся у него сбережения. В итоге пожилой человек передал прибывшему к нему курьеру крупную денежную сумму.

Помимо этого, несколько жителям Великих Лук и Псковского района также звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банков и других организаций. И под разными предлогами ввели граждан в заблуждение. В частности злоумышленники обещали доверчивым людям дополнительный заработок на интернет-платформах.