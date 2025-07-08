Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям гдовской деревни Лядинки после разрушения моста

Сотрудники МЧС России совместно со спасателями продолжают оказывать помощь жителям деревни Лядинки Гдовского муниципального округа после разрушения деревянного автомобильного моста через реку Вейнка, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
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Вчера произошло разрушение деревянного автомобильного моста протяжённостью 15 м, шириной 3,6 м через реку Вейнка на грунтовой автодороге местного значения Вейно-Лядинки.
Как отметили в МЧС, к месту разрушения автомобильного моста выдвигались оперативная группа совместно со специалистами применения беспилотных авиационных систем главного управления и спасателями поисково-спасательного отряда города Гдова для доставки жителям населённого пункта продуктов питания, предметов первой необходимости и уточнения возможности альтернативного проезда.
«При необходимости доставки специалистов экстренных служб, а также эвакуации населения, в круглосуточной готовности находятся силы и средства поисково-спасательного отряда г. Гдова. Имеется возможность передачи продуктов питания и предметов первой необходимости. Организовано взаимодействие с Правительством Псковской области. Планируемое время восстановления уточняется, ухудшения обстановки не прогнозируется», - отметили в МЧС.