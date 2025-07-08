Происшествия

Более трех миллионов рублей лишились псковичи из-за звонков от мошенников

Несколько жителей Псковской области поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности около трех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, жителям Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные «доброжелатели». Они представлялись сотрудниками банков и других организаций. И под разными предлогами ввели граждан в заблуждение. В частности, злоумышленники обещали доверчивым людям дополнительный заработок на интернет-платформах.

А в отношении одного из пенсионеров аферисты применили относительно новую мошенническую схему. Они заявили ему, что необходимо должным образом задекларировать имеющиеся у него сбережения. В итоге, пожилой человек передал прибывшему к нему курьеру крупную денежную сумму.

Таким образом, потерпевшие, доверившись махинаторам, потеряли в общей сложности около трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.