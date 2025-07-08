Происшествия

Сотрудники МЧС извлекли тело утонувшего псковича из реки Великой в Пскове

Тело утонувшего в реке Великой мужчины извлекли из воды сотрудники МЧС России по Псковской области сегодня, 18 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Рядом с улицей Леона Поземского, дом 70, было найдено и извлечено тело погибшего. Спасатели доставили его на берег и передали представителям следственных органов.

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, представители Следственного комитета и полиции. Проводится расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.