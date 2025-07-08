Происшествия

Псковичка зарезала знакомую из ревности. ВИДЕО

Следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили Псковской Денте Новостей в пресс-службе управления.

По версии следствия, 1 мая 2025 года в вечернее время обвиняемая со своей знакомой находились на одной из улиц города Пскова, когда между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе возникшей ссоры, женщина нанесла потерпевшей два удара ножом в область живота, а затем, с целью сокрытия следов преступления, выкинула нож в кусты и покинула место совершения преступления. В результате полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.