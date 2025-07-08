Происшествия

KIA сгорела при пожаре в псковской деревне Федоровщина

Возгорание в жилом доме произошло на улице Заречная в деревне Федоровщина Псковского района 20 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 7:09. Помещение встроенного гаража выгорело изнутри по всей площади, сгорел автомобиль Kia Cerato 2017 года выпуска, помещения жилых комнат закопчены.

Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети в помещении гаража. Спасен жилой дом. На месте работали 13 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.