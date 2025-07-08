Происшествия

Хозпостройка горела в псковской деревне Подосьё

Возгорание в хозяйственной постройке произошло на улице Солнечная в деревне Подосьё Псковского района 19 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17:40. В помещении предбанника огонь повредил стену. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Спасена хозяйственная постройка. На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы техники.

На следующий день, в 23:31 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Кузнецово Псковского района. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.