Происшествия

Опочецкий суд рассмотрит дело о крупной взятке за покровительство по службе

В Опочецкий районный суд Псковской области поступило уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенное организованной группой в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В отношении подсудимого органом предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На предварительном слушании рассмотрен вопрос о мере пресечения.

Постановлением Опочецкого районного суда Псковской области мера пресечения в виде содержания под стражей, избранная в отношении подсудимого, продлена на шесть месяцев – по 19 декабря 2025 года включительно.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 11 часов 30 июля 2025 года.