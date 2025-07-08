Происшествия

Псковички стали жертвами дистанционных мошенников

Псковички стали жертвами дистанционных мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти июльские дни двум жительницам областного центра звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и других организаций. Они настоятельно рекомендовали горожанкам якобы во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов перечислить денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали.

В результате, потерпевшие лишились в общей сложности более 800 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения аферистов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях.