Происшествия

Судебные приставы взыскали с 36-летней псковички украденный маткапитал

Федеральная служба судебных приставов по Псковской области взыскала 453 тысячи рублей материнского капитала с жительницы Пскова, которая обманом получила средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2019 году псковичка незаконно получила средства материнского капитала в размере 453 тыс. рублей. Женщина оформила документы на строительство дома, чего на самом деле реализовывать не собиралась. Для того, чтобы получить маткапитал, она купила земельный участок, подала уведомление о строительстве, оформила обязательства по распределению долей собственности и заключила фиктивный договор займа. Полученные средства псковичка обналичила и использовала на личные нужды.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере при получении социальных выплат. Исполнительное производство о взыскании ущерба находилось на исполнении в отделении судебных приставов г. Пскова №2. Псковичка проигнорировала решение суда, поэтому судебный пристав взыскал с нее исполнительский сбор в размере 31 тысячи рублей, ограничил в праве выезда за пределы России и арестовал открытые на ее имя счета в банке.

В результате, вся сумма компенсации была перечислена в региональное отделение Социального фонда России.