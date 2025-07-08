Происшествия

Жилой дом и четыре хозпостройки горели в плюсской деревне Стаи

Возгорание жилого дома и четырех хозяйственных построек произошло на улице Песчаная в деревне Стаи Плюсского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20:50. Причиной, предположительно, стала неисправность генератора. Спасены четыре хозяйственные постройки и автомобиль. К ликвидации привлекались четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

Ранее, в 12:38 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Чертеново Бежаницкого муниципального округа. Бесхозное строение и кровля повреждены огнем по всей площади. Причина – предположительно, неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекались пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Также, в 21:25 произошло возгорание садового дома в садовом некоммерческом товариществе «Огонек» Великолукского района. Садовый дом поврежден огнем изнутри по всей площади, также уничтожена кровля. Причина – предположительно, короткое замыкание электропроводки на вводе в садовый дом. Пожарным удалось спасти два жилых дома. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.