Происшествия

Жительница Великих Лук перечислила мошенникам около 800 тысяч рублей

Жительница Великих Лук перечислила мошенникам около 800 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в июле пожилой жительнице Великолукского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками одной из организаций. Они сообщили, что некие аферисты намереваются незаконно оформить на нее кредит. И чтобы избежать серьезных финансовых потерь убедили собеседницу перевести сбережения на указанный ей «безопасный счет».

В итоге женщина перечислила около 800 тысяч рублей, которые достались нечистым на руку лицам. А когда потерпевшая убедилась, что стала очередной жертвой мошенников, – обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.