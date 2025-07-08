Происшествия

Себежский суд конфисковал автомобиль у жителя Тамбова за нарушение таможенных правил

Себежским районным судом Псковской области вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым житель города Тамбова признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, за невывоз с таможенной территории Таможенного союза временно ввезенного транспортного средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Себежским районным судом Псковской области вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым житель города Тамбова признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, за невывоз с таможенной территории Таможенного союза временно ввезенного транспортного средства.

Судом было установлено, что на таможенный пост МАПП Бурачки Псковской таможни по направлению «Въезд в РФ» прибыло транспортное средство марки Hyundai Santa Fe под управлением гражданина РФ, который осуществил временный ввоз транспортного средства сроком до 23 февраля 2024 года, но в установленный таможенным органом срок автомобиль с таможенной территории ЕАЭС не вывез.

Документы и сведения, подтверждающие совершение таможенных операций, предусмотренных ст. 264 ТК ЕАЭС, в частности таможенного декларирования, в отношении автомобиля мужчина не представил.

Суд назначил мужчине административное наказание в виде конфискации транспортного средства марки Hyundai Santa Fe, путем его передачи в федеральную собственность.