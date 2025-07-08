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Пожилая жительница Великолукского района перевела мошенникам около 800 тысяч рублей

24.07.2025 16:13|ПсковКомментариев: 0

Неустановленные злоумышленники ввели в заблуждение жительницу Великолукского района и завладели ее сбережениями, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пожилой жительнице Великолукского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками одной из организаций. Они сообщили, что некие аферисты намереваются незаконно оформить на нее кредит. И чтобы избежать серьезных финансовых потерь убедили собеседницу перевести сбережения на указанный ей «безопасный счет».

В итоге, женщина перечислила около 800 тысяч рублей, которые достались нечистым на руку лицам. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей
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