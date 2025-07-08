Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легким десертам — легкая сметана
Псковская область 80-летие Победы
Единство в памяти. Сила в подвиге!
новые возможности приобретения жилья в Пскове
город благодарен ТОСам
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
Вакансии в «Россетях»
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
В Детском парке 23 июля Фестиваль ЛДПР
Мошенники под видом операторов
Бизнес В Великих Луках
Плюсы РКО в банке ПСБ
Господин Рейтингомер
Псков Летние террасы
80 лет качества Реставрационных мастерских
 
 
 
ещё Происшествия 08.07.2025 16:010 Возбуждено уголовное дело по факту нападения на псковских медработников 24.07.2025 17:070 Девушка утонула на псковском пляже 24.07.2025 16:470 Преступления в Псковской области снизились на 20% в первом полугодии 2025 года 24.07.2025 16:130 Пожилая жительница Великолукского района перевела мошенникам около 800 тысяч рублей 24.07.2025 15:310 Псковский областной центр семьи нарушил санитарно-эпидемиологического законодательства 24.07.2025 15:160 Себежский суд конфисковал автомобиль у жителя Тамбова за нарушение таможенных правил
 
 
 
Самое популярное 19.07.2025 17:000 Интерактив: Упавшее дерево на улице Школьной в Пскове не убирают уже почти месяц 22.07.2025 12:480 Ушел из жизни пропавший преподаватель ВЛГАФК 17.07.2025 11:390 Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами 23.07.2025 10:030 Поползновения в трусы 18.07.2025 00:131 Интерактивную карту ближайших точек интернета разработали в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Преступления в Псковской области снизились на 20% в первом полугодии 2025 года

24.07.2025 16:47|ПсковКомментариев: 0

В УМВД России по Псковской области подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона в первом полугодии 2025 года. В рассматриваемом периоде на территории Псковской области зарегистрировано 3865 преступлений, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В Пыталовском районе женщина воткнула нож в спину собутыльника : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В заседании приняли участие члены коллегии управления, руководители подразделений аппарата УМВД, а также территориальных органов МВД России на районном уровне. Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Екатерина Калинина представила доклад об основных результатах работы. Она отметила, что общественно-политическая ситуация в регионе остается стабильной, и при проведении массовых мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

Повысилась личная и имущественная безопасность граждан во время пребывания на улицах. Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, и изнасилований составила 100%.

Кроме того, в абсолютном значении количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось на 29,6%. На дорогах области в январе - июне текущего года также отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также числа раненых и погибших в ДТП.

В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы, определены конкретные организационно-практические меры, направленные на дальнейшее совершенствование оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас транспортный коллапс?
В опросе приняло участие 118 человек
24.07.2025, 17:070 Девушка утонула на псковском пляже 24.07.2025, 17:070 Тренажерный зал в локнянском Центре допобразования начали ремонтировать 24.07.2025, 17:010 Светлане Мельниковой вручили Орден княгини Ольги 24.07.2025, 16:550 Останки четырех воинов РККА перезахоронили в деревне Темери Пыталовского муниципального округа
24.07.2025, 16:470 Преступления в Псковской области снизились на 20% в первом полугодии 2025 года 24.07.2025, 16:380 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 23 июля 24.07.2025, 16:300 От древнего Пскова к московским высотам: новая география инвестиций 24.07.2025, 16:230 60 домовладений подключат к газу в Пушкиногорском районе
24.07.2025, 16:130 Пожилая жительница Великолукского района перевела мошенникам около 800 тысяч рублей 24.07.2025, 16:030 Туман ожидается в Псковской области 25 июля 24.07.2025, 15:560 Глава Дновского округа ищет сотрудников в социальных сетях 24.07.2025, 15:410 Торжественный молебен княгине Ольге совершили в Псковском кремле
24.07.2025, 15:310 Псковский областной центр семьи нарушил санитарно-эпидемиологического законодательства 24.07.2025, 15:240 Около 100 реконструкторов примут участие в фестивале «Железный град» 24.07.2025, 15:180 Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли 24.07.2025, 15:160 Себежский суд конфисковал автомобиль у жителя Тамбова за нарушение таможенных правил
24.07.2025, 15:100 Псковские родители смогут подать заявление о материнском капитале на платное обучение в вуз 24.07.2025, 15:030 Фонд «Земляки» поможет семье Игнатенковых-Фёдоровых из Великих Лук представить Псковскую область на всероссийском фестивале ГТО 24.07.2025, 14:470 1340 подключений к газу произвели в Псковской области с начала года 24.07.2025, 14:410 Суд обязал демонтировать ларек «Бизон» на улице Труда в Пскове
24.07.2025, 14:310 Порывистый ветер и грозы прогнозируют в Псковской области 25 июля 24.07.2025, 14:230 Прокуратура добилась восстановления водоразборной колонки в Дедовичах 24.07.2025, 14:170 170 км сетей построили специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» в текущем году 24.07.2025, 14:100 Вице-президент «Ростелекома» и губернатор Псковской области обсудили цифровое развитие региона
24.07.2025, 14:030 Lada Granta и Volvo столкнулись на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта 24.07.2025, 13:560 Отряд доброхотов под эгидой фонда «Сохраняя наследие» приступил к работе в Пушкинском заповеднике 24.07.2025, 13:490 На погосте Выбуты Псковской области почтили память святой равноапостольной княгини Ольги 24.07.2025, 13:480 Ушедшего из дома мужчину в голубых шортах разыскивают в городе Печоры
24.07.2025, 13:460 Зоны отдыха и спорта будут работать для гостей фестиваля «Псков молодой - 2025» 24.07.2025, 13:340 Цена Аи-95 на бирже приблизилась к рекордному значению 24.07.2025, 13:260 ФК «Псков» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей 24.07.2025, 13:210 Женский фестиваль ЛДПР в Пскове: как это было
24.07.2025, 13:141 Знакомый сюжет 24.07.2025, 13:130 Опубликована программа фестиваля «Железный град», который пройдёт в Изборске 24.07.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Есть ли шанс выбраться из демографической ямы? 24.07.2025, 12:560 Псковичка заключила фиктивный брак с иностранцем
24.07.2025, 12:470 Псковский велогонщик примет участие в летних Сурдлимпийских играх в Японии 24.07.2025, 12:420 ГД может осенью рассмотреть законопроект о регулировании рынка видеоигр 24.07.2025, 12:320 Скончался бывший директор школы №47 Семен Прокофьев 24.07.2025, 12:230 38 потребителей газа подключились к газу с начала года
24.07.2025, 12:120 Лидер ЛДПР о Псковской области, заветах Жириновского и новом витке истории 24.07.2025, 12:110 Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.» 24.07.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» о трудностях и успехах догазификации в Псковской области на «экваторе» года 24.07.2025, 11:540 «Три мудреца»: Есть ли шанс выбраться из демографической ямы?
24.07.2025, 11:420 Антон Минаков о фестивале ЛДПР: Было искреннее желание устроить праздник 24.07.2025, 11:340 В псковском ГКЦ обновят кресла 24.07.2025, 11:280 Жительница Великих Лук перечислила мошенникам около 800 тысяч рублей 24.07.2025, 11:180 Жилой дом и четыре хозпостройки горели в плюсской деревне Стаи
24.07.2025, 11:130 Торжественный молебен ко Дню памяти княгини Ольги проведут в Псковском кремле 24.07.2025, 11:040 Региональную памятную дату - День великой княгини Ольги - впервые отмечают в Псковской области 24.07.2025, 10:510 Комитет СФ поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN 24.07.2025, 10:400 Столкновение произошло в Пскове на Рижском проспекте из-за проезда на запрещающий сигнал светофора
24.07.2025, 10:330 В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников 24.07.2025, 10:250 День города: Псков помнит 24.07.2025, 10:150 «В фокусе»: Трудности и успехи догазификации в Псковской области на «экваторе» года 24.07.2025, 10:040 Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян
24.07.2025, 09:520 В великолукской пятиэтажке сгорел диван 24.07.2025, 09:400 Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной суммой кредита 24.07.2025, 09:280 Цветочную выставку создали в Пушкинском заповеднике в честь Ольгиных именин 24.07.2025, 09:150 Более 17 тысяч учителей начальной школы окажутся лишними в этом учебном году
24.07.2025, 09:000 В России хотят зафиксировать цены на социально значимые товары 24.07.2025, 08:400 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области днем 24.07.2025, 08:200 Треть страховщиков продают неэффективные полисы 24.07.2025, 08:000 Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.07.2025, 07:300 В Госдуме предложили создать фотобанк потерявшихся домашних животных на «Госуслугах» 24.07.2025, 07:000 Международный день заботы о себе празднуют 24 июля 23.07.2025, 21:370 7 главных факторов дефицита магния назвала эксперт 23.07.2025, 21:181 Памятное мероприятие прошло у братской могилы в деревне Вельяшиха Островского муниципального округа
23.07.2025, 20:540 Участок дороги Изборск – Палкино – Остров перекроют в Палкинском муниципальном округе 26 июля 23.07.2025, 20:280 Петербургский квартет Софьи Шустровой выступит в Поганкиных палатах 31 июля 23.07.2025, 20:090 Mercedes столкнулся с трактором в Кунье 23.07.2025, 19:450 Леонид Слуцкий: В Пскове сосредоточены величайшие традиции русской истории
23.07.2025, 19:350 Судебные приставы взыскали с 36-летней псковички украденный маткапитал 23.07.2025, 19:120 Новая выставка «Беларусь непобедимая» открылась в Псковском музее-заповеднике 23.07.2025, 18:570 Леонид Слуцкий возложил цветы к памятнику княгине Ольге в Пскове  23.07.2025, 18:440 Минцифры предложило провести эксперимент с генеративным ИИ в госуправлении
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru