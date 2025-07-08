Происшествия

Преступления в Псковской области снизились на 20% в первом полугодии 2025 года

В УМВД России по Псковской области подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона в первом полугодии 2025 года. В рассматриваемом периоде на территории Псковской области зарегистрировано 3865 преступлений, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В заседании приняли участие члены коллегии управления, руководители подразделений аппарата УМВД, а также территориальных органов МВД России на районном уровне. Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Екатерина Калинина представила доклад об основных результатах работы. Она отметила, что общественно-политическая ситуация в регионе остается стабильной, и при проведении массовых мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

Повысилась личная и имущественная безопасность граждан во время пребывания на улицах. Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, и изнасилований составила 100%.

Кроме того, в абсолютном значении количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось на 29,6%. На дорогах области в январе - июне текущего года также отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также числа раненых и погибших в ДТП.

В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы, определены конкретные организационно-практические меры, направленные на дальнейшее совершенствование оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.