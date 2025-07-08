Происшествия

Фермер скончался от удара током в порховской деревне

В Порховском округе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели мужчины от удара током, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

24 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 46-летнего жителя деревни Пески, занимавшегося фермерским хозяйством. По данному факту Бежаницким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Псковской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 24 июля в утреннее время мужчина проверял оборудование в помещении инкубатора и получил удар током. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователем Порховского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых следствие примет процессуальное решение.