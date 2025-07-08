Происшествия

До 7 лет тюремного заключения грозит двоим братьям из Печорского округа за незаконную рубку деревьев

До 7 лет тюремного заключения грозит двоим официально безработным псковичам, обвиняемым в незаконной рубке лесных насаждений в Печорском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в конце мая 2025 года мужчины, заранее договорившись между собой, не имея каких-либо разрешительных документов, в корыстных целях на своих автомобилях, предназначенных для перевозки грузов до 3,5 тонн, прибыли в отдаленный лесной массив, расположенный на территории Печорского округа. Используя бензопилу, срезали и распилили растущие березы. Полученную древесину в крупном размере они частично погрузили в свои автомобили.

В это время злоумышленников заметили сотрудники Печорского лесничества, патрулировавшими лесные угодья. В впоследствии мужчин задержали правоохранительные органы.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 3 млн рублей, лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом и конфискацией орудия преступления, а также использовавшихся транспортных средств.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.