Происшествия

В Невеле полицией раскрыта кража шкатулки с серебряными кольцами

В Невеле полицией раскрыта кража шкатулки с серебряными кольцами, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Сотрудники МО МВД России «Невельский» установили гражданина, подозреваемого в хищении имущества у местного жителя.

По версии следствия, в городе Невеле вечером 20 июля из дома по улице Ломоносова похитили шкатулку с 40 серебряными кольцами, а также спортивный костюм. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался безработный невельчанин 1985 года рождения. Похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.