Происшествия

Пскович задушил свою жену, закопал в карьере и оказался за решеткой

Житель города Пскова осужден к длительному сроку лишения свободы за убийство своей супруги, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Пскова, которого коллегия присяжных заседателей признала виновным в совершении убийства своей супруги в июле 2021 года.

Согласно установленным обстоятельствам, мужчина, находясь по месту своего жительства, из ревности, сначала избил свою супругу, а затем ее задушил. После мужчина вывез труп в карьер за пределы Пскова, где его закопал.

По результатам обсуждения последствий вердикта, суда признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), и ему назначено наказание с применением положений статьи 70 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с ограничением свободы сроком на 1 год.

Также с осужденного в пользу потерпевшей, в связи с убийством дочери, взыскана компенсация морального вреда в размере 3 000 000 рублей.