Происшествия

Кибермошенники обманули жителей Псковской области на более миллиона рублей

Кибермошенники обманули некоторых жителей Псковской области на более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям Пскова, Великих Лук и Дновского округа звонили неизвестные лица, которые представлялись юристами, сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами необходимости перевода денег на «безопасные счета», а также замены медицинской карты завладели сбережениями доверчивых людей на общую сумму более миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.