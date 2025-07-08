Происшествия

Поиски пропавшей великолукской пенсионерки осложняются отсутствием волонтеров

Людмила Клементьева, пропавшая 9 июля в лесу, до сих пор не найдена, сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

«11 июля нам сообщили о ее пропаже и мы тут же отправились на поиски. Искали с воздуха и пешими группами. С воздуха обнаружить человека в густом лесу практически невозможно. А учитывая количество завалов, так вообще не реально. Живой на тепловизоре мы ее не видели сразу. В эти же дни прекрасно были видны другие люди, которые собирали ягоду в той местности. Пешие поисковики вышли на ее след после разговора с женщинами, от которых пропавшая ушла уже вечером, сообщив, что идет в сторону Горохового Бора. По ее следу наши ребята пришли к тем самым мосткам, с которых пропавшая звонила в 112», - отметили поисковики.

Отмечается, что местность труднопроходимая и присутствуют дикие животные.

«Чтобы досконально перебрать небольшой кусок примерно 700 на 400 метров, нужно больше людей. Просматривают посты десятки тысяч, а на поиски приезжает 2-3 человека плюс наши постоянные ребята. Благодарим за оказанное содействие Павла Богомазова, егеря, который знает эти места. Сотни километров пешеходного трека, десятки километров трека коптера и более двух недель практически ежедневных поисков зашли в тупик из-за отсутствия волонтеров, желающих пройтись в тех краях. Малым составом там невозможно все осмотреть. Возможно, мы еще вернемся к поискам Людмилы, но сейчас практически ежедневно выезжаем на поиски людей в лес, которые достоверны живы и им здесь и сейчас нужна помощь» - добавили в отряде.