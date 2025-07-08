Происшествия

Жительница Псковской области перевела деньги «знакомой»

Одной из жительницы Псковской области взломали аккаунт, и от лица ее знакомой поступила просьба одолжить денег, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Также некоторым жителям Пскова, Опочки, Псковского и Локнянского районов звонили неизвестные лица. И под предлогами якобы необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», а также предотвращения несанкционированного оформления кредитов они ввели своих собеседников в заблуждение.

Поддавшись на ухищрения мошенников, доверчивые люди лишились в общей сложности около миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.