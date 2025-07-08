Происшествия

Около миллиона рублей лишились жители сразу нескольких районов Псковской области

Около миллиона рублей лишились несколько жителей Псковской области в результате уловок мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Опочки, Псковского и Локнянского районов звонили неизвестные лица. Для того, чтобы перевести деньги на «безопасные счета» и предотвратить несанкционированное оформление кредитов, они ввели собеседников в заблуждение и взломали аккаунт одной из гражданок. От лица ее знакомой поступила просьба одолжить денег.

Пострадавшие лишились в общей сложности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция настоятельно рекомендует жителям региона проявлять максимальную осмотрительность при общении с незнакомцами в сети или по телефону и во избежание серьезных финансовых потерь не поддаваться на ухищрения махинаторов.