Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Легким десертам — легкая сметана
город благодарен ТОСам
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
Вакансии в «Россетях»
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Плюсы РКО в банке ПСБ
Бизнес В Великих Луках
80 лет качества Реставрационных мастерских
Мошенники под видом операторов
Псковская область 80-летие Победы
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
новые возможности приобретения жилья в Пскове
В Детском парке 23 июля Фестиваль ЛДПР
Псков Летние террасы
 
 
 
ещё Происшествия 08.07.2025 16:010 Возбуждено уголовное дело по факту нападения на псковских медработников 28.07.2025 12:500 В Великолукском районе завершено расследование дела об убийстве женщиной сожителя 28.07.2025 11:290 Около миллиона рублей лишились жители сразу нескольких районов Псковской области 28.07.2025 10:400 Два подростка пострадали при пожаре в псковской деревне Неелово 27.07.2025 13:102 Подозрительный предмет обнаружили около здания областного суда в Пскове 27.07.2025 10:580 Режим «Беспилотная опасность» продолжает действовать на территории Псковской области
 
 
 
Самое популярное 24.07.2025 10:042 Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян 22.07.2025 12:480 Ушел из жизни пропавший преподаватель ВЛГАФК 23.07.2025 10:031 Поползновения в трусы 24.07.2025 17:070 Девушка утонула на псковском пляже 27.07.2025 08:200 Шесть БПЛА сбили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Около миллиона рублей лишились жители сразу нескольких районов Псковской области

28.07.2025 11:29|ПсковКомментариев: 0

Около миллиона рублей лишились несколько жителей Псковской области в результате уловок мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Опочки, Псковского и Локнянского районов звонили неизвестные лица. Для того, чтобы перевести деньги на «безопасные счета» и предотвратить несанкционированное оформление кредитов, они ввели собеседников в заблуждение и взломали аккаунт одной из гражданок. От лица ее знакомой поступила просьба одолжить денег.

Пострадавшие лишились в общей сложности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция настоятельно рекомендует жителям региона проявлять максимальную осмотрительность при общении с незнакомцами в сети или по телефону и во избежание серьезных финансовых потерь не поддаваться на ухищрения махинаторов.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас транспортный коллапс?
В опросе приняло участие 206 человек
28.07.2025, 12:580 Пассажир «Форда» пострадал в столкновении с лосем в Псковской области. ФОТО 28.07.2025, 12:500 В Великолукском районе завершено расследование дела об убийстве женщиной сожителя 28.07.2025, 12:450 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: СИМы - пойдет ли Псков по пути прогресса? 28.07.2025, 12:280 «Постскриптум»: Новые ограничения прав и борьба с коррупцией
28.07.2025, 12:200 Три больницы присоединились к Порховской межрайонной больнице 28.07.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 28.07.2025, 11:510 Холодную воду отключат на нескольких улицах Невеля 28 июля 28.07.2025, 11:400 Программу из шести спектаклей представит Псковский театр драмы на гастролях в Республике Алтай
28.07.2025, 11:290 Около миллиона рублей лишились жители сразу нескольких районов Псковской области 28.07.2025, 11:200 В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти 28.07.2025, 11:090 На прежнем основании 28.07.2025, 11:000 «ГорДозор»: СИМы - пойдет ли Псков по пути прогресса?
28.07.2025, 10:500 Россия заняла 15 место в Европе по доступности бензина 28.07.2025, 10:400 Два подростка пострадали при пожаре в псковской деревне Неелово 28.07.2025, 10:310 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Логистика русских ратей в XVI - XVII вв 28.07.2025, 10:240 Грозы ожидаются в Псковской области в обеденное время
28.07.2025, 10:160 Профсоюзные активисты соревновались на лодках «Дракон» в День города 28.07.2025, 10:000 Каждый второй пскович против привязки семейной ипотеки к прописке - опрос 28.07.2025, 09:440 «Три Спаса» и балетная феерия — в «Михайловском» рассказали о планах на ближайший месяц 28.07.2025, 09:300 Российские ученые создали уникальное устройство для лечения глиобластомы
28.07.2025, 09:290 Минсельхоз сохранит прогноз урожая зерна в 2025 году 28.07.2025, 09:160 Цена ОСАГО оказалась выше средней по стране в 16 регионах России 28.07.2025, 09:000 В Госдуме разработали законопроект о едином реестре заводчиков 28.07.2025, 08:400 В России хотят ускорить процесс банкротства компаний
28.07.2025, 08:200 Движение на улице Гражданской в Пскове ограничат из-за дорожных работ 28.07.2025, 08:180 Молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем» прошел в Пскове 28.07.2025, 07:570 В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября 28.07.2025, 07:300 День PR-специалиста празднуют в России
28.07.2025, 07:000 День Крещения Руси отмечают 28 июля 27.07.2025, 22:030 ГОСТ с рекомендациями по безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа 27.07.2025, 21:510 Молебен отслужили равноапостольной княгине Ольге на ее малой родине в псковской деревне  27.07.2025, 21:250 В МВД поделились, как определить звонок от мошенника
27.07.2025, 21:080 70 человек приняли участие в турнире по настольному теннису, посвященному Дню города Пскова 27.07.2025, 20:490 День деревни Черёха отпраздновали в Псковском районе 27.07.2025, 20:190 Кинолог объяснил, что значат резкие перемены в поведении собаки 27.07.2025, 19:570 В Великих Луках отметили День Военно-Морского Флота торжественным возложением цветов
27.07.2025, 19:380 До +30 и грозы прогнозируются в Псковской области 28 июля 27.07.2025, 19:170 Экс-тренер сборной России предостерег спортсменов от самостоятельных тренировок 27.07.2025, 18:570 Экономист обозначил выгодный курс рубля для российской экономики 27.07.2025, 18:360 Псковичи рассказали, с какими вещами им трудно расставаться – опрос
27.07.2025, 18:170 Врач назвала забывчивость возможным симптомом недостатка витамина D 27.07.2025, 18:000 Краснокнижного кулика-сороку сфотографировали в «Михайловском» 27.07.2025, 17:410 ДТП произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове 27.07.2025, 17:170 Празднование Дня ВМФ прошло в псковском дивизионе пограничных сторожевых катеров
27.07.2025, 17:000 Врач перечислил неочевидные причины затруднения дыхания 27.07.2025, 16:430 Александр Котов: Отечественный флот – неотъемлемая часть нашего национального достояния 27.07.2025, 16:200 «Природа здесь чувственна…»: в Пушкинском заповеднике открыли выставку работ студентов-«репинцев» 27.07.2025, 16:000 На дороге «Великий Новгород — Псков» эвакуатор сбил ребёнка
27.07.2025, 15:450 Наталья Федорова приняла участие в торжественном церемониале в честь Дня Военно-морского флота России 27.07.2025, 15:210 Эксперт назвал, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда 27.07.2025, 15:010 Крупные вузы России оставили число бюджетных мест для экономистов и юристов на прежнем уровне 27.07.2025, 14:380 Псковский и Палкинский районы празднуют 81-й годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
27.07.2025, 14:170 День работника МФЦ отмечают в России 27.07.2025, 14:000 В Госдуме рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября 27.07.2025, 13:370 Продолжаются поиски псковича с тростью 27.07.2025, 13:102 Подозрительный предмет обнаружили около здания областного суда в Пскове
27.07.2025, 12:530 Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие два часа 27.07.2025, 12:390 Стало известно, когда за ремонт на даче могут оштрафовать 27.07.2025, 12:120 Юрист объяснила, что делать, если родителей и детей в самолете рассадили 27.07.2025, 11:490 Авиарейс из Минеральных Вод на Калининград через Псков отменен
27.07.2025, 11:300 В аэропорту Пскова сняты временные ограничения 27.07.2025, 11:130 Утренний авиарейс Москва-Псков отменен 27.07.2025, 10:580 Режим «Беспилотная опасность» продолжает действовать на территории Псковской области 27.07.2025, 10:520 В Ленинградской области при падении обломков БПЛА пострадала женщина
27.07.2025, 10:350 Еще один БПЛА уничтожили в небе над Порховом 27.07.2025, 10:230 Как правильно обрабатывать собранные грибы, рассказали в Роспотребнадзоре 27.07.2025, 10:000 Спортивный День города Пскова 2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.07.2025, 09:370 Эксперты: ситуация с ценами на бензин на российских заправках спокойная
27.07.2025, 09:170 День Военно-Морского Флота России отмечают 27 июля 27.07.2025, 09:000 День Города, Анет Сай и танцы в Финском парке. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.07.2025, 08:200 Шесть БПЛА сбили в Псковской области 27.07.2025, 08:070 БПЛА сбили в Невельском округе
26.07.2025, 22:000 Сергей Вострецов: СОЦПРОФ предлагает выработать меры контроля ИИ 26.07.2025, 21:400 Четырехсторонний президиум профобъединений завершил работу 26.07.2025, 21:200 Разработаны биосовместимые наночастицы для терапии рака с помощью магнитного поля 26.07.2025, 21:000 Фильм «Офицеры» вышел на советские экраны в этот день 54 года назад
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru