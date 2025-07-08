Происшествия

В Великолукском районе завершено расследование дела об убийстве женщиной сожителя

В Великолукском районе следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней местной жительницы, обвиняемой в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 7 апреля 2025 года обвиняемая со своим сожителем находились в квартире по месту проживания, когда между ними произошел конфликт. В ходе возникшего конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла своему сожителю удар в ногу. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.